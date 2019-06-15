2019/06/15 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن ابنة الرئيس الأمريكي وصهره، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، حققا إيرادات بلغت 28 مليون دولار على الأقل، خلال العام 2018، من أنشطتهما الاستثمارية، بجانب عملهما في البيت الأبيض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيفانكا وكوشنر يحققان إيرادات استثمارية بـ28 مليون دولار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيفانكا وكوشنر يحققان إيرادات استثمارية بـ28 مليون دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).