عمليات بغداد تقبض على متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات بمناطق مختلفة من العاصمة

2019/06/15 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، إن “القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ستة متهمين بالإرهاب في مناطق: شارع فلسطين، والهيتاوين غربي بغداد، ومنطقة الخضير جنوبي بغداد”.واضافت، انه “تم اعتقال ثلاثة […]

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