العراق يتسلم مهمة صيانة أسس سد الموصل من شركة إيطالية

2019/06/15 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، استلام مهمة صيانة أسس سد الموصل من شركة تريفي الايطالية.وقالت الوزارة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي، وسفيري الولايات المتحدة وايطاليا تسلمت الوزارة مهمة صيانة أسس سد الموصل من شركة تريفي الايطالية وتسليمه للملاكات الفنية والهندسية العراقية العاملة في المشروع […]

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