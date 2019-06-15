دبلوماسية عراقية: أنبوب النفط العراقي_الاردني مشروع استراتيجي وفعال لكلا البلدين

2019/06/15 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكدت سفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل، السبت، “وزارة النفط العراقية تدرس أفضل الخيارات المتاحة لمسار أنبوب النفط بين البلدين.وقالت السهيل بتصريح لصحيفة “العربي الجديد” وتابعته/ميديا نيوز / ان” هذا المشروع يعتبر استراتيجياً لكلا البلدين وسيمكن العراق من تصدير النفط الخام من خلال مياء العقبة الأردن، مشيرة الى ان” مسار الأنبوب المقترح […]

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