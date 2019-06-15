الدفاع المدني يكشف حقيقة احتراق معمل كبريت المشراق في نينوى

2019/06/15 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أصدرت مديرية الدفاع المدني، السبت، توضيحاً بشأن حقيقة ما حصل في معمل كبريت المشارق بمحافظة نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، أنه ” تم انتشار شائعات بأن النيران طالت معمل كبريت المشراق مما تسبب بالذعر والهلع لدى المواطنين في تلك المناطق”، مشيرةً الى ان “ما حصل هو احتراق للأعشاب […]

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