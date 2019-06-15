2019/06/15 | 18:12

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الأخبار الدولية

السبت 15 يونيو 2019 | 06:09 مساءً | عدد القراءات : 8

4 ملايين دولار حصة إيفانكا ترامب من أرباح فندق والدها بواشنطن

متابعة/..



حققت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته في البيت الأبيض، حوالي 4 ملايين دولار العام الماضي من استثمارها في فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، وفقًا لنموذج الإفصاح المالي الرسمي الأخير.

وقالت نشرة ”ذي هل“ المختصة بتغطية أخبار الكونغرس: إن إيفانكا ترامب حصلت أيضًا على ما بين مليون و 5 ملايين دولار من صندوق يستثمر في شركاتها للأزياء.

وكانت إيفانكا أعلنت في يوليو من العام الماضي أنها تخطط لإغلاق أعمالها التجارية للعلامات التجارية للأزياء .

إفصاحات إيفانكا وجاريد

وتُظهر نماذج الإفصاح المالي لإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، الذي يعمل أيضًا مستشارًا في البيت الأبيض، أن الزوجين حققا الملايين من الدخل الخارجي في عام 2018.



وقد أفصح الزوجان عن دخل يتراوح بين 28 مليونًا وحوالي 135 مليون دولار، وفقًا لبيانات بلومبرج وفوربس

وقالت ”ذي هل “ إن البيت الأبيض لم يقرّ حتى الآن هذه البيانات.

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