حرب في الخليج، أم عودة إلى المفاوضات؟

2019/06/15 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تصعيد خطير للتوتر في الخليج مع الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز، وهو ثاني حادث من هذا النوع خلال شهر واحد، في هذا المضيق الاستراتيجي.الولايات المتحدة، وعلى لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، اتهمت الجمهورية الإسلامية بأنها وراء هذا الهجوم، وأكد الوزير ا...

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