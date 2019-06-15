2019/06/15 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عارض فني يتسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى النصف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عارض فني يتسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى النصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).