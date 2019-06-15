كهرباء النجف الاشرف : عودة الطاقة تدريجياً إلى المحافظة بعد حدوث خلل فني فيها

2019/06/15 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت المديرية في بيان لها ، ان "الكوادر الفنية بوزارة الكهرباء أكدت أنه سيتم خلال الساعات القادمة إصلاح الخلل الذي حدث في المنظومة وإعادتها للعمل".

فيما أشارت المديرية إلى أن "الكهرباء الوطنية عادت تدريجياً إلى أحياء محافظة النجف".

وكانت مديرية كهرباء النجف قد اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، خروج محطات نقل الطاقة في المحافظة عن الخدمة باستثناء محطة المدينة القديمة، عازيةً ذلك إلى "عارض فني".

انتهى .



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