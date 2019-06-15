مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بهجوم مسلح استهدف منزلا في احدى نواحي محافظة السليمانية

2019/06/15 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قُتل رجل وامرأة فيما اصيبت اخرى يوم السبت بهجوم مسلح استهدف منزلا في ناحية "شورش" التابع لقضاء جمجمال ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية.

وقال مصدر في الشرطة ان منزلا في احدى احياء ناحية "شورش" تعرض الى اطلاق نار مما اسفر عن مقتل رجل وامرأة واصابة امرأة اخرى جميعهم من اسرة واحدة.

ورجح المصدر سبب وقوع الحادث الى خلاف اجتماعي، مشيرا الى نقل المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج، والقتيلين الى دائرة الطلب العدلي.

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