بحضور السفير الامريكي الجديد .. الموارد المائية تتسلم مهمة صيانة اسس سد الموصل

2019/06/15 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، استلام مهمة صيانة اسس سد الموصل من شركة تريفي الايطالية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي، وسفيري الولايات المتحدة وايطاليا تسلمت الوزارة مهمة صيانة اسس سد الموصل من شركة تريفي الايطالية".وارسلت الامم المتحدة في 17 ايار 2019 بعثة ميدانية الى سد الموصل وقالت ان "سد الموصل يشهد صيانة دقيقة لأساساته وجدرانه وستكتمل بحلول شهر تموز 2019.

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