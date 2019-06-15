2019/06/15 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 51 "مسلحا" من حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عدد المسلحين الذين تم قتلهم في منطقة هاكورك شمالي العراق ارتفع إلى 51 منذ بدء ال

بغداد اليوم- ديالى

علق النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، السبت (15 حزيران 2019)، على ما اسماها بـ "حرب الهاونات"، مبينا أنها تثير قلق اهالي الحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عودة حرب الهاونات في المحافظة

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت (15 حزيران 2019)، القبض على قاتل طفل بعد 24 ساعة من ارتكابه للجريمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتها من قسم مكافحة الإجرام، تمكنت وبوقت قصير من كشف ملابسات جريمة قتل إرت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الأمني: 54 بالمئة من أخبار داعش خلال حزيران كاذبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الأمني: 54 بالمئة من أخبار داعش خلال حزيران كاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).