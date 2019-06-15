ميناء أم قصر الشمالي يحقق طفرة كبيرة في إيراداته الشهرية

2019/06/15 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن وزيرالنقل عبد الله لعيبي، الجمعة، أن ميناء ام قصر الشمالي حقق أعلى إيرادات شهرية له منذ تأسيسه.وقال لعيبي، في بيان صحفي تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، إنه “لم يأتِ مصادفةً انما كان بعد ان خطط له وشددنا العزم على تحقيقة، ضمن اطار تنفيذ البرنامج الحكومي لتنويع مصادر الموارد الاقتصادية لميزانية الدولة”.[…]

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