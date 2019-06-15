نائب يدعو البرلمان أيجاد معالجات جادة لمشاكل الانتخابات البرلمانية

2019/06/15 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، السبت، عن بدء البرلمان باجراءات تعديل قانون مجالس المحافظات، مؤكدا ان على البرلمان والمفوضية معالجة المشاكل التي حصلت في الانتخابات البرلمانية.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب حضرته /ميديا نيوز /ان”هناك توجه لبعض الكتل التي تريد تفصيل القانون على مقاسها دون مراعاة انجاح الانتخابات، […]

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