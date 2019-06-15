بشأن انخفاض الانتاج.. الكهرباء تصدر بياناً يوضح السبب

2019/06/15 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، بياناً بشان انخفاض كميات انتاج الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، ان

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