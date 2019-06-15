علاء عباس يتنازل عن مستحقاته المالية للانتقال الى نادي سعودي

2019/06/15 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مصدر مقرب من نادي ضمك السعودي، اليوم السبت، عن خطوات النادي للتعاقد مع نجم هجوم نادي الزوراء علاء عباس، مبينا ان الاخير

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