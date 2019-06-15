2019/06/15 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..دعا المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، السبت، المنتقدين عمل أمانة بغداد الى تقديم ملفاتهم التي تخص الأمانة الى مجلس مكافحة الفساد.وقال المكتب في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “بعض الكتل السياسية توجه سهام نقدها على أمانة بغداد ، في الوقت الذي تغض فيه النظر عن اداء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تصدر توضيحا بشأن الاتهامات ضد أمانة بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تصدر توضيحا بشأن الاتهامات ضد أمانة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).