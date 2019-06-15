بعد الحصول على عقد ب٢٠ مليار.. حسن الكعبي يستقتل بالدفاع عن علوش

2019/06/15 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ دافع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، بإستقتال على امنية بغداد ذكرى علوش، بالتزامن مع حصوله على عقد بقيمة 20 مليار دينار.حيث ذكرت تسريبات اعلامية حصول الكعبي على عقد من الدائرة الانتاجية في امانة بغداد بقيمة ٢٠ مليار دينار عن مقاولات في العاصمة.وقال الكعبي في بيان له […]

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