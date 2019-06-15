الكهرباء تكشف اسباب انخفاض انتاج الطاقة

2019/06/15 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن اسباب انخفاض الطاقة الكهربائية في البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت الى انخفاض بكميات الانتاج الى النصف، بسبب خروج خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (شمال بغداد – شرق بغداد)(٤٠٠ ك.ف)، جراء عارض فني، الساعة الثانية من […]

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