2019/06/15 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالارقام.. الاعلام الامني تكشف الاخبار الكاذبة لـ”داعش” خلال فترة قليلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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