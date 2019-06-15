انخفاض انتاج منظومة الكهرباء الوطنية الى النصف..ولجنة تحقق لمعرفة الاسباب

2019/06/15 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، خروج خط نقل الطاقة للضغط الفائق {شمال بغداد - شرق بغداد} عن الخدمة.

وذكر المتحدث باسم الكهرباء مصعب المدرس في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت الى انخفاض بكميات الانتاج الى النصف، بسبب خروج خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق {شمال بغداد - شرق بغداد} {٤٠٠ ك.ف}، جراء عارض فني، الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت".وأضاف" حيث أدى الى انفصال الوحدات التوليدية في محطات {واسط الحرارية، والرميلة الغازية، والرميلة الاستثمارية، وشط البصرة الغازية، والصدر الغازية، والمنصورية الغازية، والديوانية والخيرات الغازيتين}، بعد ان بلغ توليد المنظومة قبل الانفصال الى {١٧٨٠٠} ميكاواط".وأشار الى انه" فور حدوث العارض تمكنت الكوادر الوطنية من السيطرة على الوضع والحيلولة دون تعرض منظومة الكهرباء الوطنية الى التوقف التام، بعد ان تم عزل العارض وإعادة ربط الوحدات التوليدية المذكورة، لعودة الانتاج الى وضعه الطبيعي خلال الساعتين المقبلتين".ولفت الى ان" وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب حدوث الحالة، وتشخيص المقصرية لتلافي حدوثها مستقبلا".انتهى

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