الكعبي يدعو الى الابتعاد عن التسقيط السياسي والالتفات الى معاناة المواطن

2019/06/15 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، الابتعاد عن التسقيط السياسي والالتفات الى الملفات التي يعاني منها المواطن.

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