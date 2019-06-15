2019/06/15 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفاد مصدر أمني في بغداد، الجمعة، بأن القوات الامنية قطعت الطرق المؤدية الى ساحة التحرير، وسط العاصمة.وقال المصدر، في تصريح اطلعت عليه /ميديا نيوز/ ،إن “ القوات الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة قطعت، عصر اليوم، بعض الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “قطع الطرق تزامن مع توافد عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب..القوات الأمنية تقطع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب..القوات الأمنية تقطع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).