2019/06/15 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تسبب تفجير قنبلة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية أمام البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، حسب ما أكدته مصادر طبية.ولم يخلف التفجير الثاني الذي وقع في طريق رئيسي يؤدي إلى مطار العاصمة أي ضحية.وأكدت “فرانس برس” مقتل 8 أشخاص بعد سماع دوي انفجاريين قويين فصلت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى بتفجيرين في مقديشو وكالة خطوة برس.

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