الاستيلاء على أسلحة وتدمير مضافات في صحراء ألانبار

2019/06/15 | 18:34

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بغداد:سومر نيوز

أفاد مصدر أمني في قيادة حشد ألانبار، اليوم السبت، بان القوات الأمنية دمرت 11 مضافة لعناصر خلايا عصابات ...

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