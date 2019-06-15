المؤامرة مستمرة لكنها تتلون بلون الواقع

2019/06/15 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / مهدي المولى…

أخذنا نسمع من بعض المسئولين حول سقوط المحافظات الغربية التي بدأت بالموصل على يد داعش الوهابية وا...

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