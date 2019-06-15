2019/06/15 | 18:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المؤامرة مستمرة لكنها تتلون بلون الواقع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / مهدي المولى…
أخذنا نسمع من بعض المسئولين حول سقوط المحافظات الغربية التي بدأت بالموصل على يد داعش الوهابية وا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المؤامرة مستمرة لكنها تتلون بلون الواقع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المؤامرة مستمرة لكنها تتلون بلون الواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).