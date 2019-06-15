مجلس النواب يدافع عن امانة بغداد ويدعو الكتل السياسية الى الابتعاد عن تسقيطها

2019/06/15 | 18:34

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،السبت، أن البرلمان يدافع عن امانة بغداد ويدعو الكتل السي...

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