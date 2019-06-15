2019/06/15 | 19:14

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السبت 15 يونيو 2019 | 07:01 مساءً | عدد القراءات : 15

انفجار في منطقة عسكرية غربي دمشق

متابعة/..



اعلن التلفزيون السوري، اليوم السبت، عن وقوع انفجار في منطقة عسكرية بمشروع دمر غربي دمشق.

وذكر التلفزيون السوري عن وقوع انفجار قبل قليل في منطقة عسكرية بمشروع دمر غربي دمشق.

ولم يتطرق التلفزيون السوري الى نوع الانفجار وعدد الضحايا ان وجدوا.انتهى3

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