مروان حسين: لهذا السبب فضلت الانتقال إلى الطلبة

2019/06/15 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف مهاجم فريق الطلبة مروان حسين، السبت، سبب اختياره الانضمام الى صفوف “الانيق” في الانتقالات الصيفية الماضية.وقال حسين لـ /المعلومة/ إنه “فضلت الانتقال الى صفوف الطلبة، من اجل اثبات مكانتي والانضمام الى صفوف المنتخب الوطني”.وأوضح بالقول، “تعرضت للتهميش بدعوة اللاعبين لقائمة المنتخب الوطني، واقدم مستويات افضل من اللاعبين الذين تمت دعوتهم […]

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