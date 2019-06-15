الجوية الوصيف يتعثر أمام الميناء بدوري الكرة الممتاز

2019/06/15 | 19:19

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بغداد اليوم

خطف فريق الميناء بكرة القدم اليوم السبت، نقطة ثمينة من وصيف دوري الكرة الممتاز بعد التعادل 1-1 في الجولة ...





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