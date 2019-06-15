نيجيرفان بارزاني: علاقات أربيل – بغداد في أحسن حال

2019/06/15 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، كلاً من نائب وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني مارتن ياجر والوفد المرافق له المكون من السفير الألماني لدى العراق سيريل نان، والقنصل الألماني لدى أربيل باربارا وولف.

خلال اللقاء، تطرق ياجر إلى علاقات الصداقة التي تجمع ألمانيا وإقليم كوردستان، والازدهار الذي يشهده الإقليم، وثمن عالياً الجهود المبذولة لإغاثة واستقبال أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين الفارين من الإرهاب، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع الإقليم والعراق لتطبيع أوضاع المناطق المتضررة وعودة النازحين إلى أراضيهم.

بدوره أعرب رئيس إقليم كوردستان عن شكره للزيارة، معبراً عن شكر وتقدير الإقليم لمساعدات دول التحالف وألمانيا من الناحية العسكرية والإنسانية.

كما أشار إلى أن علاقات أربيل – بغداد، وخاصة مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في أحسن حال، لافتاً إلى أن مساعي التعاون بين الجانبين في المجال الأمني والعسكري مستمرة بهدف تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش، مؤكداً ضرورة استمرار مساعدات التحالف في هذا المجال.

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