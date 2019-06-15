صحة النجف تعلن اعتقال اربعة اشخاص اعتدوا على كوادر مستشفى بالمحافظة

2019/06/15 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحة محافظة النجف، السبت، إعتقال اربعة اشخاص قاموا بالاعتداء على كوادر مستشفى الصدر بالمحافظة.

وقالت الصحة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، “دخل احد الاشخاص ليلة امس الجمعة الى صالة عمليات الطوارىء في مستشفى الصدر، وحاول مع مجموعة كانت معه الدخول إلى الصالة، ولكن تم منعهم من دخولها”.

واضافت صحة النجف، أن “هولاء الاشخاص قاموا بالاعتداء على الكوادر التمريضية والحراس”، لافتة الى ان “قوات الشرطة تدخلت واعتقلت اربعة منهم”.

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