طهران تؤكد قدرتها على تصنيع منظومة صاروخية اقوى من

2019/06/15 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العميد وحيدي في حوار خاص "انه حينما كنا نريد شراء منظومة "اس 300" من روسيا، لم يزودنا الروس بها في ذلك الحين، وبناء عليه فقد امرنا قائد الثورة الاسلامية بجملة واحدة هي "اصنعوها بانفسكم" وكانت تلك العبارة هي الانطلاقة في وزارة الدفاع.واضاف: انني اعلن اليوم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة اليوم من الناحية التقنية على تصنيع منظومة صاروخية اقوى بمراحل من المنظومة "اس 300" الروسية.واشار العميد وحيدي كذلك الى انه سيتم قريبا تدشين طائرة تدريب عسكرية جديدة من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، موضحا بان هذا الامر تحقق بناء على طلب من سماحة القائد ومتابعته الحثيثة.

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