اياد علاوي يبارك حلول ذكرى العيد الوطني للصحافة العراقية وانجاز السيد مؤيد اللامي

2019/06/15 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي برقية تهنئةٍ الى السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين بمناسبة ذكرى حلول العيد الوطني للصحافة العراقية، مباركاً في الوقت ذاته الانجاز الذي تحقق بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .وفيما يلي نص البرقية : الاخ مؤيد اللامي المحترم .نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب

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