معادن الأرض الثمينة تساقطت على كوكبنا من السماء

2019/06/15 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تذهب دراسة حديثة صدرت عن جامعة كندية إلى أنّ أغلب المعادن الثمينة في الأرض، ومنها الذهب والبلاتين والتيتانيوم والبلوتونيوم، تساقطت على كوكبنا الأزرق

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