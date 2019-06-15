رفع 370 كتلة كونكريتية من العاصمة بغداد

2019/06/15 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، رفع 370 كتلة كونكريتية من مختلف مناطق العاصمة الاسبوع الماضي.

وقالت القيادة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه

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