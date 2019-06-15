القدو : عمليات الحرق الممنهجة هي محاولات لاخراج الحشد الشعبي من سهل نينوى

2019/06/15 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال القدو في بيان انه "اشعر بقلق كبير على ما يحدث في سهل نينوى من عمليات الحرق الممنهج وبهذا الحجم الكبير والواسع لا يمكن ان تكون عملية حرق المزارع والمحاصيل الزراعية ان تكون عملية عفوية".

واضاف ان "عملية حرق المزارع لها علاقة قوية بالمحاولات الجارية لاخراج الحشد من منطقة سهل نينوى او على الاقل اقالة امر اللواء ابو جعفر في هذه المرحلة لإجهاض على اللواء لاحقا".

وتابع ان "المطالبات الخاصة باخراج اللواء ٣٠ من سهل نينوى وتوجيه الاتهامات وفبركة الاكاذيب وكتابة العشرات من التقارير وارسالها الى خارج العراق والى الدول الاوربية وراءها اجندات تتعلق بالعودة بالمنطقة الى ما قبل ٢٠١٤ لفسح المجال لعودة المليشيات التي كانت تحكم المنطقة الى السهل لقهر الاقليات وخاصة الشبك".

واشار الى ان "من المؤسف ان وراء هذه العمليات التامرية عملاء من ابناء المنطقة من مختلف المكونات التي تم تجنيدهم لهذا الغرض".

انتهى .ا.ع

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