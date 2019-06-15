2019/06/15 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن تعرض منظومة الكهرباء الى انخفاض كبير نتيجة عارض أدى لخروج خط الضغط الفائق عن الخدمة شرقي بغداد.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تعرضت منظومة الكهرباء الوطنية الى انخفاض بكميات الانتاج الى النصف، بسبب خروج خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن تعرض خط الضغط الفائق لعارض أخرجه عن الخدمة شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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