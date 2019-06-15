2019/06/15 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناسبة الذكرى الـ150 لعيد الصحافة العراقية، نهنئ اصحاب الاقلام الحرة، الناشرين لقيم الحوار، والمعززين لمبدأ الديمقراطية، بعيداً عن الصراعات السياسية، بعيدهم الاغر.وبمناسبة هذا اليوم نطالب الجهات التشريعية بسن قوانين تكفل لهم العمل الحر، والجهات التنفيذية بانهاء ملف الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.اعلام حر مسؤول نتاجه بلد امن مزدهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكربولي يهنئ الصحفيين بذكرى الــ150 لعيد الصحافة العراقية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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