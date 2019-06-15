2019/06/15 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، السبت، بحملة لاصلاح بعض التكسرات واغلاق المنافذ المائية في ناحية الدير بمحافظة البصرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية ودائرة إنعاش الأهوار وقائممقامية ناحية الدير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هندسة الحشد تشرع بحملة للحفاظ على المخزون المائي الاستراتيجي في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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