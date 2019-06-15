2019/06/15 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبدالله_احمد_التميمي جيل الفا هم جيل ما بعد التنوير التكنلوجي ما بعد Facebook Google .
هم الاطفال الذين تفتحت اعينهم على الحياة بعد عام 2010 .
حيث يتوقع ان يكون عددهم في نهاية عام 2025 يزيد عن 2 مليار نسمة على سطح الارض ، ومن المتوقع ايضا ان يكونوا الجيل الأكثر تعليماً والأكثر ذكاءً و ثراءً .
لذلك يجب ان نعترف أن أطفال اليوم لديهم ميزة تتفوق علينا في المعرفة والفهم التكنولوجي ، لانهم لم يعيشوا عالم ثمانينيات وتسعي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالله احمد التميمي - جيل الفا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هم الاطفال الذين تفتحت اعينهم على الحياة بعد عام 2010 .
حيث يتوقع ان يكون عددهم في نهاية عام 2025 يزيد عن 2 مليار نسمة على سطح الارض ، ومن المتوقع ايضا ان يكونوا الجيل الأكثر تعليماً والأكثر ذكاءً و ثراءً .
لذلك يجب ان نعترف أن أطفال اليوم لديهم ميزة تتفوق علينا في المعرفة والفهم التكنولوجي ، لانهم لم يعيشوا عالم ثمانينيات وتسعي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالله احمد التميمي - جيل الفا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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