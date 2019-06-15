2019/06/15 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_احمد_التميمي جيل الفا هم جيل ما بعد التنوير التكنلوجي ما بعد Facebook Google .هم الاطفال الذين تفتحت اعينهم على الحياة بعد عام 2010 .حيث يتوقع ان يكون عددهم في نهاية عام 2025 يزيد عن 2 مليار نسمة على سطح الارض ، ومن المتوقع ايضا ان يكونوا الجيل الأكثر تعليماً والأكثر ذكاءً و ثراءً .لذلك يجب ان نعترف أن أطفال اليوم لديهم ميزة تتفوق علينا في المعرفة والفهم التكنولوجي ، لانهم لم يعيشوا عالم ثمانينيات وتسعي......

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