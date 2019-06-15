عمار عرب - الحراك في سوريا ..لماذا هو ليس ثورة ؟

2019/06/15 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمار_عرب أنا شخصيا لم أرى الحراك الذي جرى في سوريا يرقى لمستوى ثورة للأسباب العشرة الرئيسية التالية:١-;- - خرج الناس في الأشهر الأولى للحراك يطالبون بالحرية وهي مطلب محق دون شك ، ولكن مطلب الحرية كان يختلف تعريفه من شخص لآخر حيث لم يكن هناك قيادة متنورة موحدة للمعارضة تقود الجماهير في تعريف الهدف من مقصد الحرية ..فهل تعني الحرية هنا التحول الديمقراطي ؟ والذي هو غير محبذ دينيا عند شريحة واسعة من الذ......

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