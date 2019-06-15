2019/06/15 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} تعادل فريق القوة الجوية مع الميناء {1-1} على ملعب الشعب الدولي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري العراقي الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يتعادل مع الميناء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يتعادل مع الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).