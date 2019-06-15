2019/06/15 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي، السبت، مبادرة انسانية للتبرع بالدم بمشاركة 45 منتسبا.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان منتسبي مديرية مقاتلة الدروع وبالتزامن مع ذكرى فتوى الجهاد الكفائي حرصوا على المشاركة بالحملة والتبرع لمصرف الدم العراقي بمدينة الطب في بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتسبو الحشد الشعبي داخل مصرف الدم العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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