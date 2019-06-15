نائبة عن الفتح: الكتل السياسية ستدعم عبد المهدي بمنح الداخلية والدفاع لشخصيات أمنية

2019/06/15 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، السبت، أن خطبة المرجعية الدينية وضعت الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية أمام حرج كبير بشأن تأخير أكمال الكابية الوزارية، فيما بينت أن خطوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسأن تقديم مرشحين امنيين لوزارتي الدفاع والداخلية ستحظى بتأييد الجميع.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن […]

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