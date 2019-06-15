2019/06/15 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب واثق الجابري: أحداث دراماتيكية عصفت بالعراق قبل خمسة أعوام، وأخبار متوالية ومواقف ضبابية، والخوف يدب في الشارع، وهو يرى الغيمة السوداء تتجه للعاصمة والمدن الأخرى، ويسمع أخبارَ سقوط المدينة تلو الأخرى.لا أحد يعرف كيف تسير الأحداث بالضبط، وسط ضجيج الإعلام والإشاعات، والانكسار الأمني والمجتمعي.اجتمعت أسباب كثيرة لتُحدِث نكبة سوداء في تاريخ العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بين السطور .



حشد الانسانية..



وحكايات لا تُنسَى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين السطور . حشد الانسانية.. وحكايات لا تُنسَى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين السطور . حشد الانسانية.. وحكايات لا تُنسَى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).