النائب الجبوري: زيارة رئيس الوزراء الى موقع مجزرة سبايكر اقراراً واحتراماً لكرامة دم الشهداء

2019/06/15 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب احمد عبدالله عبد الجبوري "ان زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى موقع مجزرة سبايكر اقرارا واحتراما لكرامة دم الشهداء الذين اغتالتهم أيدي داعش الملطخة بدم أخوانهم من ضحايا الإرهاب في مختلف مناطق صلاح الدين".

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