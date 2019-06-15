بالصور.. منتسبو الحشد داخل مصرف الدم العراقي

2019/06/15 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي، السبت، مبادرة انسانية للتبرع بالدم بمشاركة 45 منتسبا.وذكر موفدنا، ان منتسبي مديرية مقاتلة الدروع وبالتزامن مع ذكرى فتوى الجهاد الكفائي حرصوا على المشاركة بالحملة والتبرع لمصرف الدم العراقي بمدينة الطب في بغداد.

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