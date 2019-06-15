النجف تحضر وطني الطائرة لتصفيات آسيا

2019/06/15 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 23 عاماً، تحضيراته اليومية في معسكره المقام في مدينة النجف الأشرف على قاعة نادي الكوفة الرياضي بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، استعداداً للدخول في غمار تصفيات اسيا التي من المؤمل ان تنطلق منافساتها في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة البحرينية المنامة وتضم مجموعة المنتخب كل […]

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