بشير حداد يهنئ نقيب الصحفيين العراقيين بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

2019/06/15 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي برقية تهنئة الى السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب بمناسبة فوزه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، متمنياً سيادته المزيد من النجاح والعطاء المثمر في أداء المهام، وفيما يلي نص التهنئة : بسم الله الرحمن الرحيم… السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين

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